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(فيديو) والدة الضابط اللبناني الذي شهر سلاحه بوجه الإسرائيليين سبقته وأحرقت دبابة "ميركافا"

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(فيديو) والدة الضابط اللبناني الذي شهر سلاحه بوجه الإسرائيليين سبقته وأحرقت دبابة
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تبين أن والدة الضابط اللبناني الذي شهر سلاحه بوجه قوة إسرائيلية على الحدود، وأجبرها على التراجع، سبقته إلى مقاومة الاحتلال، وأحرقت قبل مولده دبابة ميركافا إسرائيلية عام 1984.

 فقد كشفت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنّ والدة هذا الضابط، الذي نال إعجاب معظم اللبنانيين، هي الحاجة فاطمة عز الدين، التي قامت بحرق دبابة ميركافا إسرائيلية في ساحة بلدة برج رحال الجنوبية، بإلقائها زجاجة مولوتوف عليها إبّان مظاهرة نسائية ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلدتها عام 1984.

وشغل الموقف البطولي الذي اتخذه ابنها الملازم أول في الجيش اللبناني، محمد حسين قرياني، عصر أمس الاثنين، اللبنانيين جميعهم، بعدما صوّب بندقيته باتجاه جنودٍ إسرائيليين وأجبرهم على إرجاع السلك الشائك المستحدث في ميس الجبل إلى الوراء، واضطرهم للانسحاب إلى خلف الحدود، حسبما أظهر مقطع فيديو انتشر له خلال قيامه بواجبه العسكري على الحدود الجنوبية.

وتم إطلاق عدة هاشتاغات على الشبكة العنكبوتية تشيد بموقف هذا الضابط، منها: من مدرسة البطولة#محمد_قرياني و #تسلم البطن ألي حملت فيك#محمد حسين قرياني.

وانتشر فيديو للحاجة عزّ الدين تحدّثت فيه عن دورها مع نساء أخريات خلال بداية مقاومة الاحتلال، عندما عملت معهنّ على تحفيز الناس على التظاهر، والمقاومة بالكلمة والحجر والإطارات المشتعلة رفضا للمحتلّ.

وقالت: "نجحنا كنساء وكنّا نحمل أجهزة، كما تمكنّا من نقل السلاح عبر الوديان ونهر الليطاني، وكنا ننقل رسائل من قادة المقاومة إلى المقاومين".

وانتشرت صورة أيضًا للعريف أحمد صالح، وهو الجندي الذي كان يقف إلى جانب الملازم قرياني ووجه سلاحه أيضاً بوجه الجنود الإسرائيليين.

المصدر: لبنان 24

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