(فيديو) والدة الضابط اللبناني الذي شهر سلاحه بوجه الإسرائيليين سبقته وأحرقت دبابة "ميركافا"

تبين أن والدة الضابط اللبناني الذي شهر سلاحه بوجه قوة إسرائيلية على الحدود، وأجبرها على التراجع، سبقته إلى مقاومة الاحتلال، وأحرقت قبل مولده دبابة ميركافا إسرائيلية عام 1984.

فقد كشفت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنّ والدة هذا الضابط، الذي نال إعجاب معظم اللبنانيين، هي الحاجة فاطمة عز الدين، التي قامت بحرق دبابة ميركافا إسرائيلية في ساحة بلدة برج رحال الجنوبية، بإلقائها زجاجة مولوتوف عليها إبّان مظاهرة نسائية ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلدتها عام 1984.

الملازم اول محمد حسين قرياني، الذي اجبر جنود العدو الاسرائيلي على ارجاع الشريط الشائك المستحدث في ميس الجبل،حيث صوب بندقيته باتجاه العدو وابعد الشريط بنفسه الى الخلف،مما اضطرهم الى الانسحاب خلف المتاريس

بطل من جيش بلادي

الف تحية وتقدير لكم و للجيش ولجميع ضباطه وجنوده.. pic.twitter.com/l4SnTMR9Vv — حزب الوجود (@alwoujoud) December 17, 2018

وشغل الموقف البطولي الذي اتخذه ابنها الملازم أول في الجيش اللبناني، محمد حسين قرياني، عصر أمس الاثنين، اللبنانيين جميعهم، بعدما صوّب بندقيته باتجاه جنودٍ إسرائيليين وأجبرهم على إرجاع السلك الشائك المستحدث في ميس الجبل إلى الوراء، واضطرهم للانسحاب إلى خلف الحدود، حسبما أظهر مقطع فيديو انتشر له خلال قيامه بواجبه العسكري على الحدود الجنوبية.

من هو الذي تصدى لجنود العدو؟الملازم اول محمد حسين قرياني،والده مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية،والدته الحاجة فاطمة عزالدين، من قامت بحرق دبابة الميركافا الاسرائيلية في ساحة برج رحال مع شقيقة النائب الحاج علي خريس عام ١٩٨٤ هكذا هم ابناء الجنوب،تخرجوا من مدرسة البطولة #محمد_قرياني — its me🇱🇧 (@lebanooonn) December 17, 2018

وتم إطلاق عدة هاشتاغات على الشبكة العنكبوتية تشيد بموقف هذا الضابط، منها: من مدرسة البطولة#محمد_قرياني و #تسلم البطن ألي حملت فيك#محمد حسين قرياني.

وانتشر فيديو للحاجة عزّ الدين تحدّثت فيه عن دورها مع نساء أخريات خلال بداية مقاومة الاحتلال، عندما عملت معهنّ على تحفيز الناس على التظاهر، والمقاومة بالكلمة والحجر والإطارات المشتعلة رفضا للمحتلّ.

وقالت: "نجحنا كنساء وكنّا نحمل أجهزة، كما تمكنّا من نقل السلاح عبر الوديان ونهر الليطاني، وكنا ننقل رسائل من قادة المقاومة إلى المقاومين".

العريف #احمد_صالح الجندي المجهول الذي كان واقف الى جانب الملازم اول #محمد_حسين_قرياني اليوم ووجه سلاحه أيضاً بوجه العدو



أنتم عزة الوطن وكرامته ❤️💚 pic.twitter.com/7SyoalHzk2 — Faten Mhanna (@mhanna611) December 17, 2018

وانتشرت صورة أيضًا للعريف أحمد صالح، وهو الجندي الذي كان يقف إلى جانب الملازم قرياني ووجه سلاحه أيضاً بوجه الجنود الإسرائيليين.

المصدر: لبنان 24