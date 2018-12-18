"اليونيفيل" تؤكد وجود أنفاق عابرة للحدود مع إسرائيل وتطالب حكومة لبنان باتخاذ إجراءات

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" وجود أنفاق عابرة للخط الأزرق عند الحدود مع إسرائيل، في مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وذكرت "اليونيفيل" في بيان أصدرته أمس أن الفرق التقنية التابعة لها أجرت عددا من عمليات تفتيش المواقع جنوبي الخط الأزرق الفاصل بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي من أجل تقصي الحقائق، بعد إبلاغ الجيش الإسرائيلي لها عن اكتشافه أربعة أنفاق هجومية عابرة للحدود.

وأكدت "اليونيفيل"، استنادا إلى التقييم المستقل لخبرائها، وجود جميع الأنفاق الأربعة قرب الخط الأزرق في شمال إسرائيل، مضيفة أنه وفقا للتحقيقات التقنية الإضافية التي أجرتها البعثة الأممية بموجب ولايتها، يمكن التأكيد في المرحلة الراهنة أن اثنين على الأقل من تلك الأنفاق يعبران الخط الأزرق، مما يمثل انتهاكا للقرار الأممي.

وشددت "اليونيفيل" على أن هذه المسألة تستدعي القلق الشديد، معربة عن عزمها مواصلة التحقيقات التقنية في هذا الإطار.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها طالبت السلطات اللبنانية بضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقا للمسؤوليات المترتبة على حكومة بيروت بموجب القرار 1701.

وفي ختام البيان، لفتت قوة حفظ السلام الأممية إلى أن الوضع في منطقة عملياتها لا يزال هادئا، مضيفة أن قيادة "اليونيفيل" منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق وتفادي أي "سوء تفاهم"، حفاظا على الهدوء في المنطقة.

وقبل نحو أسبوعين، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "درع الشمال" عند الحدود اللبنانية بهدف اكتشاف وتدمير الأنفاق التي اتهم "حزب الله" بحفرها.

وسبق أن أكد قائد قوات "اليونيفيل"، ستيفانو ديل كول، وجود نفق من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

المصدر: RT