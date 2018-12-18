العراق يحث لاجئيه في ألمانيا على العودة "الطوعية" للبلاد

حث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أمس الاثنين، على عودة اللاجئين العراقيين في ألمانيا بشكل "طوعي" إلى البلاد.

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وقال الحكيم خلال استقباله نظيره الألماني، هايكو ماس، في بغداد إن "العراق مهتم بالعلاقات مع ألمانيا وضرورة تطويرها والدور المهم والحيوي الذي لعبته ألمانيا بدعمها للعراق في مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية من خلال التحالف الدولي، وكذلك الدعم المتميز من قبلها في المحافل الدولية في مجال الترشيحات".

وعبر الوزير العراقي عن أمله في أن "تكون ألمانيا من الدول المشاركة بفاعلية عالية في إعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش"، داعيا اللاجئين العراقيين في ألمانيا إلى "العودة الطوعية إلى البلاد، لأن الوضع في العراق أصبح مستقرا".

من جهته أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن أمله في أن "يتطور العراق في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ولا سيما في مجال الطاقة والمشاريع التي تخص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والدعم الكامل للعراق وحكومته من قبل أصدقائه في ألمانيا، بما يضمن وحدة العراق وأمنه وسيادته".

وأكد ماس دعم بلاده للعراق لـ"منع" عودة تنظيم "داعش"، وقال :"لقد تم دحر السلطة الإرهابية لتنظيم داعش، والآن يجب العمل على منع عودته سرا، وذلك بكل الوسائل وتحت كل الظروف لدرء خطر الإرهاب في العراق وفي المنطقة، وأيضا في أوروبا".

المصدر: RT