البحرين تعلن تضامنها التام مع السعودية في وجه الكونغرس الأمريكي

أعلنت البحرين تضامنها التام مع السعودية بشأن إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يحمل ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجددت البحرين تقديرها للجهود الكبيرة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في إرساء الأمن والسلام، وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، ومواصلة الدور القيادي التاريخي الذي تضطلع به المملكة على كافة الأصعدة.

وشددت البحرين على أن السعودية هي "الركيزة الأهم لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة وفي العالم أجمع، والداعم الأقوى للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي بقوة لداعميه ومموليه".

ونوهت البحرين بالمواقف المسؤولة والجهود الكبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبادراته المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتزامه بالعمل المشترك مع الحلفاء.

وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي.

المصدر: واس