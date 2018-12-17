مسعود بارزاني يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص مصير الأكراد في سوريا

بحث الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي المناهض لـ"داعش"، بريت ماكغورك، مستقبل الأكراد في سوريا، حسبما أورت قناة "رووداو".

ونقلت القناة عن بيان أصدره المكتب الرسمي لزعيم الحزب، أن بارزاني أعرب، أثناء الاجتماع، الذي عقد في عاصمة كردستان العراق، مدينة أربيل، "عن قلقه تجاه مستقبل الشعب الكردي في سوريا، مبديا رأيه ومقترحاته بشأن كيفية معالجة المشكلات والتصدي للتحديات التي تواجه الشعب الكردي في سوريا".

وذكر البيان أن ماكغورك وأعاض الوفد المرافق له، والذي ضم كلا من السفير الأمريكي في العراق، دوغلاس سليمان، ومستشار المبعوث الخاص إلى التحالف، ويليام ريبوك، والقنصل الأمريكي في أربيل، وستيف فاكین، استعرضوا "المتغيرات السياسية والأمنية والأوضاع الميدانية للحرب ضد داعش الإرهابي في سوريا، واستراتيجية بلادهم حيال سوريا".

وبحسب البيان فقد "جرى في الاجتماع تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والمعادلات السياسية في العملية السياسية في العراق، وخطوات استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

المصدر: رووداو