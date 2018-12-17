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القضاء المصري يحقق باخفاء رجل أعمال مشهور ثروته قبل "التصالح"

أخبار العالم العربي

القضاء المصري يحقق باخفاء رجل أعمال مشهور ثروته قبل
Globallookpress
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كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أنه جار الفحص والاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية المصرية حول إخفاء رجل الأعمال المشهور حسين سالم 30 مليون جنيه من ثروته.

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وأشار المصدر أن رجل الأعمال أخفى جزءا من ثروته (مليون ونصف المليون دولار تقريبا)، التي قدمها للجهاز عند إتمام إجراءات التصالح معه مقابل إسقاط التهم ضده  في 4 أغسطس 2016 .

وأوضح أن تقرير الجهاز تضمن قيام حسين سالم عن طريق أحد المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات المملوكة له في محافظة جنوب سيناء، بإخفاء مبالغ بقيمة 30 مليون جنيها عن طريق نقل ملكيته لشركة أخرى بغرض إخفاء الكسب .

وأضاف أن مذكرة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم تضمنت إقرارا منه، بأن الممتلكات المعلنة من جانبه تمثل كامل ممتلكاته، وأنه في حال ظهور أية أموال أو ممتلكات أخرى تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

وكان رجل الأعمال حسين سالم وأسرته تصالحوا مع جهاز الكسب غير المشروع  نظير تنازلهم عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا.

المصدر: أخبار اليوم

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