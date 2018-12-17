الخارجية الروسية: بوغدانوف وقيادي كردي يبحثان الوضع في العراق والشرق الأوسط

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور طالباني، الوضع في الشرق الأوسط وعملية تشكيل مؤسسات السلطة في العراق.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر على موقعها : "تم خلال الحوار، تبادل الآراء باهتمام حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بجدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في جمهورية العراق في ضوء العملية النهائية لبناء مؤسسات السلطة في ذلك البلد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت في 12 مايو​​​.

في هذا السياق، تمت مناقشة الوضع في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق بشكل موضوعي".

ويشير البيان إلى أن الطرفين شددا على ضرورة احترام دستور جمهورية العراق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى "أهمية تدعيم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار والأمن في العراق والشرق الأوسط ككل ".

هذا وتسعى موسكو للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف السياسية في العراق بشكل عام وتسعى لتطوير علاقاتها في مجال الطاقة مع الأكراد وكذلك الحكومة المركزية العراقية، وتواصل روسيا في نسج شبكة علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، رغم تشعب الخلافات وتعقيداتها بين مصالح إيران وتركيا وبغداد وأربيل.





