الاتحاد الأوروبي يعدل مهمة بعثته إلى ليبيا

أصدر المجلس الوزاري الأوروبي يوم الاثنين قرارا بتوسيع صلاحيات بعثته لضبط الحدود في ليبيا.

وشمل القرار الجديد "تقديم المساعدة العملية للسلطات الليبية في مجال محاربة شبكات الجريمة المنظمة المتورطة بعمليات تهريب المهاجرين، بعد أن كانت مهمتها تقتصر على التخطيط لعمليات مدنية في مجال ضبط الحدود".

وتمتد مهلة البعثة الأوروبية، ومقرها طرابلس بقيادة إيطالية لغاية 30 يوليو 2020، وبموازنة قدرها 61.6 مليون يورو.

وحسب بيان المجلس، يأتي القرار الأوروبي استجابة لطلب من السلطات الليبية، مشيرا إلى أنه يتماشى مع نهج الاتحاد الأوروبي المستمر في مساعدة ليبيا على انجاز المرحلة الانتقالية والتحول نحو الديمقراطية والاستقرار والازدهار"، وفق النص.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية