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القاهرة تعلق على أنباء بشأن سحب السفير المصري من روما

أخبار العالم العربي

القاهرة تعلق على أنباء بشأن سحب السفير المصري من روما
Globallookpress
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نفت وزارة الخارجية المصرية، ما تردد من شائعات عن سحب السفير المصري من روما، ردا على استفسارات عدد من المحررين الدبلوماسيين.

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ونفى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ ما تردد حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصري لدى روما إلى القاهرة قريبا، مشيرا إلى أن السفير باق في مكانه ولم يتوجه إلى أي مكان.

وناشد حافظ وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم الاستناد إلى أي مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.

المصدر: الوطن

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