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نتنياهو يتحدث عن قدرة إسرائيل على تدمير "أي هدف في المنطقة"

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نتنياهو يتحدث عن قدرة إسرائيل على تدمير نتنياهو مع الصواريخ
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تطوير صواريخ هجومية تستطيع الوصول إلى أي مكان وتدمر أي هدف.

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وقال نتنياهو خلال زيارته إلى شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية: " يتم هنا تطوير أسلحة ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى".

واستعرض رئيس الشركة هارئيل لوكير ومديرها العام نمرود شيفير ومسؤولون كبار آخرون الاتجاهات التي تسير فيها، والتي تؤدي إلى تصاعدها كما تم استعراض السبل التي يمكن لهذه الاتجاهات أن تخدم الأمن القومي الإسرائيلي.

نتنياهو خلال تفقده الصناعات الإسرائيلية

وقال رئيس الوزراء: "توجد هنا مجموعة من الأدمغة والعباقرة الموهوبين للغاية الذين يطورون قمة الوسائل الدفاعية التابعة لدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الفضاء  مجال عملاق بدأت دولة إسرائيل تغزوه.

المصدر: RT

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