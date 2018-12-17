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موسكو: لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا يعقد في جنيف غدا

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موسكو: لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا يعقد في جنيف غدا
Sputnik Maxim Blinov
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيبحثون تشكيل اللجنة الدستورية السورية أثناء لقاء لهم في جنيف، يوم غد الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بالوزارة أن وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا سيناقشون "التسوية السياسية في سوريا مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية".

المصدر: إنترفاكس

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