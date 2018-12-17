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استقبال الرئيس المصري في قصر هوفبورغ الرئاسي في فيينا لأول مرة

أخبار العالم العربي

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يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين بقصر هوفبورغ الرئاسي في فيينا.

وسيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية. وسيعقد الرئيس المصري اجتماع قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا.

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي في فيينا لـ4 أيام

وتوجه الرئيس السيسي أمس الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة 4 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة من إفريقيا وأوروبا، تلبية لدعوة من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي، بول كاجامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

المصدر: RT

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