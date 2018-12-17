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أردوغان: ترامب رد بـ"إيجابية" على عمليتنا شرق الفرات وستبدأ في أي لحظة

أخبار العالم العربي

أردوغان: ترامب رد بـ
Reuters Murad Sezer
رجب طيب أردوغان
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد فعل نظيره الأمريكي دونالد ترامب على خطط أنقرة لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية شرق الفرات، وصفه بأنه "إيجابي".

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وذكر أردوغان في كلمة ألقاها اليوم في ولاية قونية وسط البلاد، أنه أكد لنظيره الأمريكي في الاتصال الأخير بينهما ضرورة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، من شرق الفرات، وتابع: "تلقينا ردودا إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عمليتنا العسكرية شرق الفرات التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي".

وشدد أردوغان على أن القوات التركية قد تشن هجوما على "الوحدات الكردية" شرق الفرات "في أي لحظة"، مشيرا إلى أن تواجد المسلحين الأكراد في المنطقة يشكل "مصدر إزعاج" بالنسبة لأنقرة.

أعلن الرئيس التركي أنه إذا لم تنسحب "وحدات حماية الشعب" من شرق الفرات بنفسها، فستجبرها أنقرة على ذلك، مضيفا: ""بما إننا شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة فيجب على واشنطن أن تقوم بما يلزم".

المصدر: الأناضول

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