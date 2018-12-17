وزير الخارجية الألماني في بغداد في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل RT في العراق، إن "ماس سيلتقي خلال تواجده في بغداد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

وأضاف أن "وزير الخارجية الألماني سيبحث مع المسؤولين العراقيين ملف مشاركة ألمانيا في إعادة إعمار المناطق المحررة، وكذلك ملف مكافحة الإرهاب".

المصدر: RT