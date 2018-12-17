أنقرة: الأزمة الخليجية مصطنعة ومن مصلحة الجميع وقف مقاطعة قطر

أعلنت الرئاسة التركية اليوم أن مقاطعة دولة قطر لم تكن عادلة منذ البداية، وأن وقفها سيخدم مصلحة الخليج ودول مجلس التعاون.

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وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة أجرتها معه في الدوحة صحيفة "العرب" القطرية ونُشرت اليوم الاثنين، أن الأزمة الخليجية "مصطنعة"، وقال:"حصار قطر لم يكن عادلا منذ البداية، ولم يكن قائما على أية أسس موضوعية".

وأشار قالن إلى أن دول المقاطعة لم تنجح في تحقيق النتائج التي كانت ترغب فيها، بل إنها جعلت قطر أقوى وأكثر وحدة، مشيدا بدور أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في التعامل مع الأزمة.

وشدد قالن، ردا على سؤال حول رؤية تركيا لمستقبل الأزمة الخليجية، على أن هذه الأزمة تستند إلى أجندة سياسية لا تخدم أي طرف في المنطقة، مضيفا: "أعتقد أنه من مصلحة منطقة الخليج ومستقبل مجلس التعاون أن تُحل الأزمة ويُرفع الحصار".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أوائل يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وبدأت مقاطعتها، متهمة إياها بالتدخل في شؤون دول أخرى ودعم الإرهاب، وهي اتهامات نفتها الدوحة قطعيا.

المصدر: صحيفة العرب القطرية