روسيا تخطط لإنشاء مصنع لبناء وتصليح السفن في طرطوس

أفاد نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، بخطط إنشاء مصنع لبناء وتصليح السفن في ميناء طرطوس السوري.

وقال إيفانوف في حديثه لصحيفة "كومرسانت" الروسية: "يوجد لدينا مشروع مشترك لإنشاء ورشة أو مصنع لبناء السفن بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الروسية في طرطوس، سيكون من الممكن فيه ترميم السفن من مختلف الطبقات. وتجري حاليا أعمال التصميم، وتوجه فريق الاستطلاع إلى المكان (ميناء طرطوس)".

وتعمل في طرطوس حاليا نقطة التزويد المادي والفني للأسطول الحربي الروسي التي تستخدم من قبل سفن الأسطول العاملة في البحر المتوسط.

المصدر: نوفوستي