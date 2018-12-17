بعد عجزه عن الإجابة على أسئلة السيسي.. محافظ القاهرة أمام القضاء!

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام نبيل صادق ضد محافظ القاهرة خالد عبد العال بتهمة الإهمال في أداء مهامه بعد فشله بالإجابة على تساؤلات الرئيس السيسي بشأن محافظته.

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وجاء في البلاغ أمس الأحد: "أمام جهل السيد المحافظ بالأوضاع التي سأله فيها الرئيس، فإن ذلك يشكل أركان جريمة الإهمال في تأدية المبلغ ضده لعمله، المعاقب عليها بقانون العقوبات، وبذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ".

والتمس صبري التحقيق في البلاغ، وفي حالة ثبوت التهمة إحالة المبلغ ضده محافظ القاهرة للمحاكمة العاجلة.

يشار إلى أن عبد العال عجز عن الإجابة على أسئلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة، وإيرادات المحافظة، وعدد مشروعات الجسور "الكباري" التي تم تنفيذها في القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية