رئيس الحكومة التونسية: سنثأر للغزلاني

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الأحد، أن القوات الأمنية والعسكرية ستتصدى للإرهاب وستثأر لروح الشهيد خالد الغزلاني.

وقتل خالد الغزلاني يوم الجمعة بالقرب من منزله بدوار الخرايفية المحاذي لجبل مغيلة من ولاية القصرين (وسط غرب تونس) على يد مجموعة مسلحة.

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وقال رئيس الحكومة عقب ترؤسه اجتماعا بوزيري الداخلية هشام الفراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، "إن الحرب على الإرهاب حرب طويلة المدى رغم أن تونس قد كسبت أشواطا مهمة في هذا المجال".

وتعهد بأن الدولة ستكون إلى جانب عائلة الغزلاني وستقدم الإحاطة المادية والمعنوية والاجتماعية اللازمة لها.

وأفاد الشاهد بأنه من الضرورة العمل على التحديث الدائم للخطط الأمنية وتوخي اليقظة الدائمة للتصدي للإرهاب.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء الجمعة بأن مجموعة من العناصر المسلحة قامت بالسطو على فرع بنكي بمدينة سبيبة من ولاية القصرين باستعمال شاحنة خفيفة بعد سلبها من صاحبها تحت التهديد، ثم توجهت إلى دوار الخرايفية بمنطقة الثماد المحاذية لجبل المغيلة حيث قتلت خالد الغزلاني شقيق الرقيب بالجيش التونسي سعيد الغزلاني.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء