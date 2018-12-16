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شاهد بالفيديو.. السيسي يحرج وزيرة مصرية أمام الجمهور

أخبار العالم العربي

شاهد بالفيديو.. السيسي يحرج وزيرة مصرية أمام الجمهور
Reuters Amr Dalsh
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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أحرج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزيرة التضامن الاجتماعي لبلاده، غادة والي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية في محافظة القليوبية، اليوم الأحد.

وخلال عرض قائد المنطقة المركزية العسكرية المنفذة لمشروع "أهالينا 1" لمستوى تجهيز الوحدات السكنية التابعة للمشروع استوقفه الرئيس للسؤال عن نوعية الغسالات التي تم تزويد جميع الوحدات بها في المشروع، فرد قائلا: "غسالات عادية".

فالتفت الرئيس المصري للوزيرة قائلا: "الدكتورة غادة مش عاوزة تصرف".

وافتتح السيسي السبت عددا من مشروعات المياه والإسكان في منطقة الجبل الأصفر بالقليوبية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

المصدر: المصري اليوم + TeN TV

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