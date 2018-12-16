السفارة الأمريكية في بغداد تصدر إنذارا أمنيا جديدا

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأحد، إنذار أمنيا جديدا تضمن عددا من التوجيهات وذلك بالتزامن مع تمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة في الإنذار الأمني الجديد، الذي نشرته على موقعها الرسمي، "إنه ومع الافتتاح المحدود للمنطقة الدولية في بغداد (International Zone (IZ، بدأت السفارة الأمريكية بروتوكولات أمنية مماثلة لتلك المستخدمة في جميع أنحاء بغداد خلال ساعات إيز المفتوحة".

ويأتي الانذار الأمني الجديد بعد ساعات من أمر أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق الأحد، بتمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء أمام المواطنين حتى الساعة الخامسة صباحا.

كما تضمن الإنذار أيضا عدة توجيهات لمواطنيها، بينها "الحفاظ على مستوى أمني بما يحيط، وتوخي الحذر أثناء المرور العابر للمنطقة الدولية".

Security Alert – U. S. Embassy Baghdad

With the limited opening of the International Zone (IZ) in Baghdad, the U.S. Embassy has initiated security protocols similar to those used throughout Baghdad during the IZ’s open hours. Learn more here: https://t.co/fb5eEmQpeUpic.twitter.com/alVFbAwqoB — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) 16 декабря 2018 г.

وسبق أن أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، في العاشر من الشهر الحالي، إنذارا أمنيا بشأن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الأولى للنصر على "داعش".

ودعت حينها مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق.

المصدر: موقع "السومرية نيوز" + السفارة الأمريكية