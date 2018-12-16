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السفارة الأمريكية في بغداد تصدر إنذارا أمنيا جديدا

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في بغداد تصدر إنذارا أمنيا جديدا
Reuters / Thaier al-Sudani
المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد
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أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأحد، إنذار أمنيا جديدا تضمن عددا من التوجيهات وذلك بالتزامن مع تمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

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وقالت السفارة في الإنذار الأمني الجديد، الذي نشرته على موقعها الرسمي، "إنه ومع الافتتاح المحدود للمنطقة الدولية في بغداد (International Zone (IZ، بدأت السفارة الأمريكية بروتوكولات أمنية مماثلة لتلك المستخدمة في جميع أنحاء بغداد خلال ساعات إيز المفتوحة".

ويأتي الانذار الأمني الجديد بعد ساعات من أمر أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق الأحد، بتمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء أمام المواطنين حتى الساعة الخامسة صباحا.

كما تضمن الإنذار أيضا عدة توجيهات لمواطنيها، بينها "الحفاظ على مستوى أمني بما يحيط، وتوخي الحذر أثناء المرور العابر للمنطقة الدولية".

وسبق أن أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، في العاشر من الشهر الحالي، إنذارا أمنيا بشأن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الأولى للنصر على "داعش".

ودعت حينها مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق.

المصدر: موقع "السومرية نيوز" + السفارة الأمريكية

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