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مصادر في الكنيسة المصرية تنفي لـRT تعليق احتفالات الأعياد هذا العام

أخبار العالم العربي

مصادر في الكنيسة المصرية تنفي لـRT تعليق احتفالات الأعياد هذا العام
Reuters
كنيسة أرثوذكسية ي مصر - أرشيف -
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نفت مصادر كنسيّة الأنباء المتداولة عن أن المجمع المقدس قرر تعليق احتفالات الأعياد هذا العام على خلفية وقوع عدة أحداث في الآونة الأخيرة بين المسلمين والأقباط في محافظة المنيا.

وكان بيان منسوب للمجمع المقدس القبطي أعلن فيه إلغاء الاحتفالات.

وقال المحامي نجيب جبرائيل المقرب من الكنيسة في تصريحات حصرية لـRT، إن هذا البيان عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

ودعا الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص التابعة له، الكنيسة التي شهدت حادث الاعتداء على القبطيين إلى إقامة الصلوات مساء الأحد تأبينا وحزنا على الضحيتين بحسب بيان صادر عن مطرانية المنيا.

هذا وكان آخر الأحداث مقتل قبطيين هما مقاول وابنه على يد شرطي مصري مكلف بخدمة وحراسة إحدى الكنائس أطلق عليهما النار من مسدسه فأرداهما أرضا إثر نقاش بينهم تطور إلى تلاسن وعراك.

المصدر: RT

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