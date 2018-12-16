بالفيديو.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهاجم نصر الله مستندا إلى مثل عربي ونص من القرآن

شن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الناطق باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، هجوما جديدا على حزب الله اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله، حيث لجأ إلى مثل عربي ونص من القرآن الكريم.

وفي تسجيل مصور نشره اليوم على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، حمّل أردعي حزب الله المسؤولية عن تعريض سكان جنوب لبنان لخطر كبير "جراء تهوره ومخططاته الإرهابية غير المحسوبة"، وخاصة عن طريق حفر أنفاق هجومية تحت مناطق سكنية.

وذكّر أدرعي بالمثل العربي "على أهلها تجني براقش" متحدثا عن الأمين العام لحزب الله، واتهمه بالتضحية بأبناء الجالية الشيعية اللبنانية تنفيذا لمخططاته.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالة إلى سكان لبنان عموما وجنوبه خاصة، محذرا إياهم من "مكر حزب الله"، وقال متسائلا: "اعتمادا على النصوص المذكورة في الكتاب والسنّة، نستنتج أن الأقربون أولى بالمعروف.. فأين السيد حسن من هذه النصوص؟"

وأطلق الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عملية "درع الشمال" عند حدود لبنان بهدف كشف وتدمير "الأنفاق الهجومية" التي اتهم حزب الله بحفرها.

المصدر: RT