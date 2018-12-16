البرلمان الإيراني يلغي إجراءات سحب الثقة من ظريف

تراجع نواب إيرانيون عن مطلبهم بسحب الثقة من وزير خارجية البلاد، محمد جواد ظريف، على خلفية تصريحات منسوبة له حول عمليات تبييض أموال أثارت جدلا كبيرا في البلاد.

وقال عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد، إن "لجنة الأمن الوطني الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي أعلنت في رسالة إلى رئاسة البرلمان عن تراجع عدد النواب المطالبين بسحب الثقة من وزير الخارجية".

وأوضح يوسف نجاد أن "الرسالة تم تسليمها إلى رئاسة البرلمان بشكل رسمي وقد تم إلغاء عملية سحب الثقة" من وزير الخارجية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، حشمت الله فلاحت بيشه، إلغاء استجواب ظريف في إطار هذه القضية.

وأشار فلاحت بيشه، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى التوقيع على قرار سحب استجواب ظريف وتقديمه للهيئة الرئاسية.

ويواجه ظريف عاصفة من انتقادات لاذعة في إيران على خلفية تصريح أدلى به في نوفمبر الماضي لوكالة "إرنا" الرسمية، قال فيه، تعليقا على موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية "FATF": "أعتقد أن الكثير من هذه الهواجس صادقة، أي أن أصدقاءنا يحملون هواجس صادقة، لكنني أتصور أن هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس. غسيل الأموال حقيقة واقعية في البلاد، وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك".

وأضاف ظريف: "إنني لا أتهم أي جهاز بالضلوع في ذلك، لكنني أعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية، هم وراء الايحاء بهذه التصورات (الهواجس)، المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة FATF".

المصدر: وكالات إيرانية