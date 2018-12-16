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قطر تنوي فتح مركز لـ"مكافحة الإرهاب" على غرار السعودية

أخبار العالم العربي

قطر تنوي فتح مركز لـ
AFP KARIM JAAFAR
منتدى الدوحة، 16 ديسمبر 2018
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تنوي قطر فتح مركز لـ"مكافحة الإرهاب" بمشاركة الأمم المتحدة، وذلك على غرار مركز دولي مماثل في السعودية.

وتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص على هامش منتدى الدوحة المنعقد حاليا في العاصمة القطرية.

وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص قطر 5 ملايين دولار بهدف فتح المركز، وكذلك 15 مليون دولار سنويا لضمان عمله، وذلك خلال الأعوام الـ5 المقبلة.

ويجري منتدى الدوحة الدولي الثامن عشر بمشاركة ممثلين رفيع المستوى من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وممثلي حكومات مختلف بلدان العالم، في العاصمة القطرية يومي 15 و16 من ديسمبر الجاري.

وكانت السعودية افتتحت في وقت سابق مركزا دوليا لمكافحة الإرهاب وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى المملكة.

المصدر: نوفوستي

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