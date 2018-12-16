مصر تعرب عن بالغ قلقها إزاء الوضع في فلسطين

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إن القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية.

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ودعت الوزارة في بيان لها جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتخلي عن أي ممارسات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع.

وأضافت: "مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية"​​​.

ودعا البيان إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تُفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضا لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام.

يذكر أن جنديين إسرائيليين قتلا فجر يوم الخميس الماضي وأصيب آخران بجروح بعد عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني أمام مستوطنة "غفعات آسف" شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا محكما على مدينة رام الله بعد فرار المنفذ ودخوله المدينة.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدينة وأغلقت كافة مداخلها ونشرت حواجزها على الطرقات المؤدية إليها.

المصدر: RT + سبوتنيك

