الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية

أكد لقمان الفيلي المتحدث باسم رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، اليوم الأحد، تخلي الأخير عن جنسيته البريطانية التي اكتسبها في الماضي.

وقال لـRT إن "الرئيس عمل بموجب الدستور العراقي وما جاء فيه من الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

وقبل ذلك أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن "الاجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت".

وأضافت أن "الرئيس يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، وأن تنازله يأتي التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي في المادة رقم 18 الفقرة الرابعة والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور العراقي: "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".

المصدر: RT