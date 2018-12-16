سفير قطر لدى موسكو: نحرص على الارتقاء بالعلاقات مع روسيا

قال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، إن بلاده تسعى للارتقاء بعلاقاتها مع روسيا، مؤكدا على ضرورة تكثيف التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأضاف العطية في ندوة على هامش منتدى الدوحة بالتعاون مع منتدى فالداي للحوار، اليوم الأحد، أن "قربنا الجغرافي من روسيا يحتم علينا علاقات قوية".

كما دعا السفير القطري إلى إيلاء اهتمام بمشاريع التعليم بين روسيا وقطر، مشيرا إلى أن تعلم اللغة الروسية بات مهما جدا، خاصة وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا للغة والترجمة.

وأشار العطية إلى ضرورة تكثيف وتوسيع الفعاليات الثقافية وزيادة المعارض المشتركة في مختلف المجالات، لتقديم صورة أكبر لروسيا لدى الشعب القطري.

كما تطرق إلى مسألة تأشيرة الدخول بين البلدين، وأكد ضرورة التوسع في إلغاء التأشيرات، وكذلك العمل على التغلب على بعض الصعوبات البيروقراطية والسياسة.

كما أوضح السفير أن "زيارة سمو الأمير إلى موسكو عام 2016 أعطت دفعة قوية للتعاون الروسي القطري المشترك. وثمة حاجة إلى بذل جهود أكبر. نحن في النسخة الثانية لتعزيز العلاقات بين الأمتين".

المصدر: RT