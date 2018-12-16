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وزير الخارجية التركي: السعودية تسلمت ما لدينا من معلومات حول مقتل خاشقجي ولم تكشف شيئا في المقابل

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية التركي: السعودية تسلمت ما لدينا من معلومات حول مقتل خاشقجي ولم تكشف شيئا في المقابل
Reuters Murad Sezer
مولود تشاووش أوغلو
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وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو انتقادات إلى الرياض لعدم تعاونها مع أنقرة في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

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وشدد تشاووش أوغلو اليوم، أثناء مشاركته في منتدى الدوحة، على أن السلطات السعودية تسلمت ما لدى أنقرة من المعلومات والحقائق حول القضية لكنها لم تكشف شيئا في المقابل، مشيرا إلى أن الرياض رفضت الكشف عن هوية "المتعاون المحلي" الذي سلمت إليه جثة الصحفي للتخلص منها.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن مقتل الصحفي كان واضحا أنه عملية اغتيال مخطط لها سابقا، موضحا أن التسجيلات الصوتية، التي توثق عملية قتل الصحفي والتي أطلعت أنقرة عليها خبراء أجانب، تؤكد وجود أفراد كان لديهم قرار مسبق بالأمر بقتل خاشقجي وهم استعانوا بخبير تحقيقات جنائية لتقطيع جثة الصحفي.

كما اتهم تشاووش أوغلو "العديد من دول أوروبا" بتجاهل قضية خاشقجي وصرف الأنظار عنها.

وشدد الوزير على أن تركيا أتاحت لجميع الدول المعنية فرصة للاطلاع على تلك التسجيلات، مضيفا أن التحقيق الذي تجريه أنقرة في الموضوع يتسم بالشفافية.

المصدر: وكالات

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