أمير قطر يغرد حول سبب تفاقم الأزمات في الشرق الأوسط

اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تراجع الالتزام بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل يمثل سببا أساسيا لتصاعد حدة الأزمات في الشرق الأوسط.

وقال آل ثاني، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لولا تراجع الالتزام بالمواثيق الدولية وقيم الحوار والتعايش وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل لما تفاقمت أزمات منطقتنا وتكاثرت ولما تعمقت تحديات الهجرة واللجوء والفقر والتنمية والإرهاب التي تواجه عالمنا".

وفي وقت سابق من اليوم شن أمير قطر، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال منتدى الدوحة الدولي، هجوما على دول مقاطعة بلاده وخاصة السعودية دون أن يسميها، مشيرا إلى أن "النزعات الاقصائية والشمولية أنتجت أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان".

وأشار آل ثاني إلى أن المفهوم الضيق للأمن يشكل خطرا على الأمن نفسه، معتبرا أن التطور التكنولوجي والفضاءات المفتوحة جعلت من الصعب تكميم الأفواه واحتكار الكلمة، وأضاف: "القمع والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاك حقوق الإنسان تمثل تهديدا للإنسانية".

المصدر: RT