حمد بن جاسم ينعي دور "مجلس التعاون الخليجي"!

نعى رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم مجلس التعاون الخليجي، واستغرب حالة التفكك التي وصلت إليها دوله.

وكتب بن جاسم على حسابه في تويتر: "أستغرب وأتأمل الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحة سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس ولكن حتى نظهر بالمظهر اللائق ونقوم بالخدمات التي يجب أن نقوم بها للأصدقاء".

١-استغرب وأتأمل الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحة سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس ولكن حتى نظهر بالمظهر اللائق ونقوم بالخدمات التي يجب أن نقوم بها للأصدقاء. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 24, 2018

وأضاف: "لكن لا يجتمع المجلس لمناقشة الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري لمصلحة أبناء المجلس بدعوى المقاطعة"، وتساءل بن جاسم باستغراب: "ألا يجب أن يجتمع المجلس لمصالح المنطقة مثلما يجتمع لمصالح الأصدقاء؟ شيء محزن، فلا تتصالحوا يا سادة، ولكن حافظوا على مصالح المجلس".

٢-ولكن لا يجتمع المجلس لمناقشة الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري لمصلحة أبناء المجلس بدعوى المقاطعة.

ألا يجب أن يجتمع المجلس لمصالح المنطقة مثلما يجتمع لمصالح الأصدقاء؟ شيء محزن

فلا تتصالحوا يا سادة، ولكن حافظوا على مصالح المجلس، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 24, 2018

وتابع: "لا يدّعي أحد أنه سيحافظ على المصالح نيابة عن الغير، فهذا الهروب من المواجهة مع من تختلف معه لا يخدم المنطقة بالذات في هذه الظروف".

٣-ولا يدعي أحد أنه سيحافظ على المصالح نيابة عن الغير، فهذا الهروب من المواجهة مع من تختلف معه لا يخدم المنطقة بالذات في هذه الظروف. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 24, 2018

أزمة قطر.. وبداية التهميش

مع بداية الأزمة الخليجية بين دولة قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى تعالت الأصوات لحل الأزمة إنقاذا لمجلس التعاون الخليجي من الانهيار.

ودعا الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت إلى وعي مخاطر التصعيد في الأزمة الخليجية، وحذر من أن انهيار مجلس التعاون الخليجي سيكون انهيارا لآخر معاقل التعاون العربي.

وتقلص نفوذ المجلس مع تصاعد الأزمة، إذ يعجز المجلس الذي تنص لائحة نظامه الأساسي في مادتها (10) على تشكيل هيئة تسوية المنازعات لحل أي مشكلة تحدث بين دوله الست، عن التوصل لحل حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك