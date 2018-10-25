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خالد بن سلمان: ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

خالد بن سلمان: ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية خاشقجي
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أشاد السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان، بخطى ولي عهد بلاده في وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، مؤكدا أن السعودية ستتخذ كل الإجراءات القانونية وتستكمل التحقيق.

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وغرد السفير خالد بن سلمان عبر حسابه في "تويتر": ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، والمملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستستكمل التحقيقات مع تركيا في قضية مقتل خاشقجي.

وقدم السفير تعازيه لأسرة خاشقجي، وكتب:

وختم الأمير خالد بن سلمان تغريداته مشيدا بمسيرة التقدم والرخاء التي يقودها ولي العهد.

المصدر: تويتر

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