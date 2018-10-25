خالد بن سلمان: ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية خاشقجي

أشاد السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان، بخطى ولي عهد بلاده في وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، مؤكدا أن السعودية ستتخذ كل الإجراءات القانونية وتستكمل التحقيق.

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وغرد السفير خالد بن سلمان عبر حسابه في "تويتر": ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، والمملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستستكمل التحقيقات مع تركيا في قضية مقتل خاشقجي.

HRH the Crown Prince stated today that the death of Jamal Khashoggi was painful to Saudis and many around the world, confirming that it is not consistent with KSA’s values and principles. #KSA is determined to achieve full accountability and justice. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 24 октября 2018 г.

سمو سيدي ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، رحمه الله، مؤكداً سموه أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للحقيقة وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 24 октября 2018 г.

وقدم السفير تعازيه لأسرة خاشقجي، وكتب:

أتقدم بخالص العزاء الى أسرة المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله. ما حدث له آلمنا جميعاً. نسأل الله له المغفرة ولأهله الصبر والسلوان. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 24 октября 2018 г.

وختم الأمير خالد بن سلمان تغريداته مشيدا بمسيرة التقدم والرخاء التي يقودها ولي العهد.

تقودون ياسيدي مسيرة التقدم والرخاء، ويمضي الوطن برؤيتكم وحكمتكم، بخطوات واثقة، نحو مستقبل مشرق ومزدهر، رهانكم على أبناء هذا الوطن، وهم كما عهدتهم دوماً جنود مخلصين لإعلاء رايته العزيزة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 24 октября 2018 г.

المصدر: تويتر