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الدفاع الروسية تتحدث عن قدرات تقنية كبيرة يتمتع بها الإرهابيون في سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية تتحدث عن قدرات تقنية كبيرة يتمتع بها الإرهابيون في سوريا
Sputnik
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أشار نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إلى أن الإرهابيين في سوريا، يملكون قدرات تقنية تسمح لهم باكتشاف الترددات اللاسلكية التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية في المنطقة.

وقال على هامش منتدى شيانغشان الدولي الثامن للقضايا الأمنية في بكين: "أود الإشارة إلى أنه تتوفر لدى الإرهابيين في سوريا قدرات تقنية تسمح لهم بدخول الترددات اللاسلكية التي تعمل ضمنها طائراتنا".

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وأضاف أن ذلك يتطلب وجود معدات إلكترونية خاصة وأن، الإرهابيين لا يمكنهم إنتاج مثل هذه المعدات بشكل يدوي في الصحراء السورية، في إشارة ضمنية لوقوف جهات دولية وراءهم.

المصدر: نوفوستي

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