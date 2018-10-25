روسيا تذكّر بدور قواتها الجوية في تحرير سوريا

ذكّر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في منتدى شيانغشان الدولي للأمن في بكين، بأن الجيش السوري تمكن بدعم من القوات الجوية الروسية، من تطهير كل أراضيه تقريبا من الإرهابيين.

وأضاف فومين خلال منتدى شيانغشان الدولي الثامن للأمن في بكين اليوم: "على مدى السنوات الماضية، تمكنت القوات الحكومية السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، من تطهير كامل أراضي البلاد من إرهابيي "داعش" والعصابات التي انضمت إليهم"​​​.

وأضاف أن سوريا تشهد اليوم عودة الحياة السلمية وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم التي تركوها جراء الحرب.

المصدر: "نوفوستي"