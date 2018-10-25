الطيران الإسرئيلي يغير على قطاع غزة

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ عددا من المواقع التابعة لـ"حماس"، منها موقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة وموقع بالقرب من أبراج الشيخ زايد، وموقع اللواء شمال القطاع، وموقع الحشاشين في رفح.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائراته أغارات على 8 أهداف في 3 مجمعات عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل أمس.

وأوضح البيان أن الأهداف كانت مجمعا عسكريا شمال قطاع غزة وقاعدة تدريب وموقعا لإنتاج وتخزين أسلحة في جنوبه.

وحمّل الجيش في بيانه "حماس" مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه متوعدا بأنها ستتحمل تداعيات "النشاطات الإرهابية" ضد المواطنين الإسرائيلين.

#فيديو أغار #جيش_الدفاع من خلال مقاتلات #سلاح_الجو على ٨ أهداف إرهابية في ٣ مجمعات عسكرية تابعة لمنظمة #حماس في قطاع #غزة ردًّا على اطلاق القذيفة الصاروخية باتجاه #إسرائيل أمس. الأهداف المستهدفة هي مجمع عسكري في شمال قطاع غزة وقاعدة تدريب وموقع لإنتاج وتخزين أسلحة في جنوبه pic.twitter.com/ivfTOFalts — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 октября 2018 г.

تتحمل #حماس مسؤولية ما يجري في قطاع #غزة أو ينطلق منه وستتحمل تداعيات النشاطات الارهابية التي يتم تفعيلها بحق المواطنين الاسرائيلين. #جيش_الدفاع جاهز لسيناريوهات متنوعة ومصمم على مواصلة النشاطات لحماية مواطني #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 октября 2018 г.

المصدر: RT، وكالات