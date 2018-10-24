البحرين تعلن تفكيك "شبكة" مرتبطة بقطر واعتقال أفرادها

قالت الجهات الأمنية البحرينية، يوم الأربعاء، إنها تمكنت من إحباط محاولة قطرية للتدخل في الانتخابات البرلمانية البحرينية.

وأفادت السلطات في المنامة بأنها ضبطت في مطار البحرين شخصين يحملان مبالغ مالية تلقياها من وزير سابق في الحكومة القطرية يدعى عبد الله بن خالد آل ثاني لدعم أحدهما في حملته في الانتخابات النيابية، بحسبما صرح به المحامي العام للنيابة الكلية بمملكة البحرين المستشار أحمد الحمادي، بحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأوضح الحمادي، أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون".

وأكد أنه "ثبت تلقيهما أموالا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدا".

النيابة العامة تأمر بحبس شخصين تلقيا أموالاً من شخصية قطرية بهدف التأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة https://t.co/MRlMCr5aSL — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) 24 октября 2018 г.

وبين المسؤول البحريني أن "التحريات أسفرت عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية" المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه و"بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأهداف التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلا عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين".

وأكد أنه "تبعا للتحريات صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي جرت بين المتهمين، وقد ثبُت صحة ما توصلت إليه التحريات"، بحسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المسؤول.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية الرسمية