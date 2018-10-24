بالفيديو.. محمد بن سلمان: همة السعوديين مثل جبل طويق

قارن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في حديثه خلال مؤتمر الاستثمار في الرياض، همة السعوديين بجبل طويق المعروف والواقع وسط المملكة.

وقال ابن سلمان، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في جلسة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض: "لدينا جبل دائما نضرب به المثل، اسمه جبل طويق، وللسعوديين همة مثل هذا الجبل".

وأضاف الأمير محمد: "إن همة السعوديين مثل هذا الجبل، وهي لن تنكسر حتى يتساوى مع الأرض".

ويمثل جبال طويق هضبة ضيقة من الصخر الجيري تمتد لما يقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالا وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوبا.

وتعتبر هذه الجبال من أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية وتعد قلب إقليم اليمامة التاريخي وإقليم نجد.

المصدر: RT