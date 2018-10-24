الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يغرد ويعلق على كلمة ولي العهد السعودي بمؤتمر الاستثمار

علق نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي ألقاها الأربعاء في مؤتمر مستقبل الاستثمار.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية.. متفائلة.. جامعة للكلمة.. ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال".

وأضاف في تغريدته: "وأقول له همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب.. جميع العرب".

كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية .. متفائلة .. جامعة للكلمة .. ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال .. وأقول له : همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب .. جميع العرب . pic.twitter.com/iLeSVF6QQQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 24 октября 2018 г.

وتوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلا باهرا لمنطقة الشرق الأوسط، وقال إن المنطقة ستكون أوروبا الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

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وجاء تصريح ولي العهد السعودي في جلسة مشتركة مع ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان المكلف جرت ضمن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، المنعقد حاليا في العاصمة الرياض.

وقال "إن الدول العربية شهدت تطورا كبيرا على مستوى اقتصادها في السنوات الماضية، والشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة خلال 5 سنوات قادمة"، مضيفا "هذه حربي التي أقودها ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأنا أرى الشرق الأوسط مثل أوروبا".

وانطلق في الرياض أمس الثلاثاء مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" أو كما يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، والذي يستمر حتى الخميس، ويعد المؤتمر منصة مهمة ترسم من خلالها كبرى الشركات والصناديق السيادية ملامح جديدة للاستثمار في المملكة.

وفي اليوم الأول من انعقاد المؤتمر أبرمت السعودية 25 اتفاقا ومذكرة بقيمة 56.5 مليار دولار، منها مذكرات تفاهم بقيمة 34 مليار دولار أبرمتها شركة النفط السعودية "أرامكو" وحدها.

المصدر: وكالات + تويتر