الجيش المصري يسقط طائرة افتراضية بأسلحة الدفاع الجوي (فيديو)

قامت قوات الدفاع الجوي المصري بإسقاط طائرة هدفية (بدون أفراد ومعدات) من طراز 107 MQM بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، أن الطائرة تستخدم في تدريب عناصر الدفاع الجوي على الرماية وتم استخدامها في منطقة جنوب ميدان الرماية بحوالي 25كم.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي مشروع التدريب على الرماية الصاروخية "حماة السماء" لوحدات من قوات الدفاع الجوي.

المصدر: RT