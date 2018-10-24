قاتل طفليه في مصر ينكر اعترافاته أمام المحكمة

أنكر المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" بالدقهلية في مصر، اعترافاته السابقة التي أكد فيها قتله أطفاله، مشيرا إلى أنه أجبر على الاعتراف من قبل مباحث الشرطة.

ووفقا لجريدة المصري اليوم، إن المحامي الخاص بالمتهم، أكد أنه أنكر جميع الاعترافات السابقة التي تفيد بقتله لطفليه في القضية التي سببت جدلا كبيرا في مصر خلال الآونة الأخيرة وعرفت باسم "عصافير الجنة".

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وبكت زوجته وهي تردد:" كنت أعلم أنه بريء" فيما تبادلت أمه وأقاربه التهنئة.

يذكر أن المحكمة عقدت جلسة سرية داخل غرفة المداولة لم يحضرها سوى محامي المتهم فقط، واستمعت خلالها المحكمة إلى شهادة كل من شقيق المتهم وجارهم.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بحبس الأب المتهم بقتل طفليه مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، بعد أن قام بتمثيل الجريمة في مكان حدوثها من أعلى "كوبري فارسكور" بمحافظة دمياط، حين واجهته النيابة العامة بدلائل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته من أمام ملاهي "ميت سلسيل" حتى "كوبري فارسكور"، إضافة لوجوده في محطة وقود على الطريق ومكالمته لزوجته من مكان ارتكاب الواقعة.

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ووجهت النيابة لوالد الطفلين ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات، اتهامات بالقتل العمد بقيامة بإلقائهما في النيل، بالإضافة إلى اتهامه بتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه أنهما اختطفا من مدينة الملاهي بمدينة سلسيل.

المصدر: المصري اليوم