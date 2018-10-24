السيسي يشهد "رماية صاروخية"

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي مشروع التدريب على الرماية الصاروخية "حماة السماء" لوحدات من قوات الدفاع الجوي.

وحضر الرئيس المصري بيان الرماية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر.

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وشارك في تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوي من مختلف الأسلحة والتخصصات والمدفعية المضادة للطائرات والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية.

وأشاد الرئيس السيسي بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائها لمهامها والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها، مؤكدا أن التطوير والتحديث في منظومة التسليح لمختلف أفرع وتشكيلات القوات المسلحة يستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لوصولها لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وتعد الرماية الفعلية بالذخيرة الحية للأنظمة والمعدات الصاروخية لقوات الدفاع الجوي من أعلى مستويات التدريب القتالي للوحدات والتشكيلات، والتي يتم من خلالها تقييم قدرة ومهارة العناصر المنفذة على حماية الأهداف الحيوية والتصدي للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة، والتي تتطلب تنظيم التعاون والتنسيق الجيد مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات، وفقا لمنظومة معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.

المصدر: RT