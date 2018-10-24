"رويترز": مقتل 10 مدنيين بضربة جوية على الحديدة اليمنية

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسعفين وسكان محليين، بمقتل 10 مدنيين على الأقل جراء ضربة جوية يعتقد أنها للتحالف العربي بقيادة السعودية على مجموعة مزارعين في محافظة الحديدة.

وقالت الوكالة إنها لم تتمكن بعد من الحصول على أي تعليق من قبل التحالف العربي.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية الحوثية أن الغارة استهدفت مغسل خضروات في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديد غرب اليمن، زاعمة أن الضربة أودت حتى الآن بحياة 19 شخصا على الأقل كما أدت إلى إصابة 10 آخرين.

وحمل الحوثيون التحالف العربي المسؤولية عن الحادث.

وتنفذ القوات الحكومية اليمنية منذ 13 يونيو الماضي بإسناد من التحالف العربي عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخرا أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة المدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في النزاع.

وذكرت المفوضية أن 6592 مدنيا قتلوا وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 مارس 2015 و9 أغسطس 2018، وأشارت إلى أن التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن معظم هذه الحالات (10471 من أصل 17062 حالة).

المصدر: رويترز + وسائل إعلام يمنية + وكالات