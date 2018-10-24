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العثور على جثة سعودي مدفونة في منطقة صحراوية بالأردن

أخبار العالم العربي

العثور على جثة سعودي مدفونة في منطقة صحراوية بالأردن
sabq
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عثرت الجهات الأمنية الأردنية على جثة مواطن سعودي مدفونة في إحدى المناطق الصحراوية، وذلك بعد تعرضه للغدر من قبل شخصين قاما بسرقة مركبته وقتله.

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وتحقق السلطات الأمنية في الأردن بمقتل المواطن السعودي عبدالله معتق الشراري، الذي عثر عليه مقتولا بعد اختفائه منذ السبت الماضي.

وكان أبناؤه قد أبلغوا السفارة السعودية والسلطات الأردنية عن اختفاء والدهم وفقدان الاتصال به إثر تعرّض مركبته للسرقة.

وكانت شرطة السير في الأردن قد باشرت التحقيق بحادث مروري في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي، في منطقة النايفة على طريق بغداد الدولي، تبين أن أحد أطراف الحادث مركبة المواطن السعودي بعد تعرُضها للانقلاب وإصابة شخصين داخلها من الجنسية الأردنية، يرجح أنهما منفذا عملية السرقة والقتل.

وأفادت صحيفة "سبق" بأنها تواصلت مع المواطن خالد عبدالله الشراري، ابن المقتول، وقال "كنا إلى صباح اليوم الأربعاء لا نعلم مصير والدي قبل أن تبلغنا سفارة خادم الحرمين الشريفين اليوم، بنبأ مقتله رحمه الله".

المصدر: سبق

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