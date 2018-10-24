وصول عبد المهدي لمبنى البرلمان العراقي حاملا "ملفات" وزرائه

وصل المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مبنى البرلمان العراقي وهو يحمل "السير الذاتية" لوزراء حكومته المرتقبة، حسبما أفاد مراسلنا في بغداد.

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وقال مراسل موقع RT إن "عبد المهدي وصل قبل ربع ساعة من موعد بدء جلسة البرلمان، ووصل قبله بدقائق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

مبينا "منذ أكثر من ساعة وصلت البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومسؤولون أمميون إلى مجلس النواب، لحضور جلسة التصويت على الحكومة الجديدة".

ومن المقرر أن يعرض المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي، اليوم، تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب العراقي للتصويت عليها.

المصدر: RT