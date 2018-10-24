 
مباشر
عاجل
ترامب: الحكومة الأمريكية نزلت بكل ثقلها في التحقيقات بشأن الطرود المشبوهة

وصول عبد المهدي لمبنى البرلمان العراقي حاملا "ملفات" وزرائه

أخبار العالم العربي

وصول عبد المهدي لمبنى البرلمان العراقي حاملا
Reuters
رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kywk

وصل المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مبنى البرلمان العراقي وهو يحمل "السير الذاتية" لوزراء حكومته المرتقبة، حسبما أفاد مراسلنا في بغداد.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي رسميا.. عبد المهدي يعرض حكومته مساء الأربعاء على البرلمان العراقي

وقال مراسل موقع RT إن "عبد المهدي وصل قبل ربع ساعة من موعد بدء جلسة البرلمان، ووصل قبله بدقائق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

مبينا "منذ أكثر من ساعة وصلت البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومسؤولون أمميون إلى مجلس النواب، لحضور جلسة التصويت على الحكومة الجديدة".

ومن المقرر أن يعرض المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي، اليوم، تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب العراقي للتصويت عليها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: إذا انسحبت واشنطن من معاهدة الصواريخ سنرد بشكل سريع وفعال