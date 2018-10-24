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نتنياهو: ينبغي منح الفلسطينيين أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي

أخبار العالم العربي

نتنياهو: ينبغي منح الفلسطينيين أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي
Reuters Ronen Zvulun
بنيامين نتنياهو
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم عن رؤيته للدولة الفلسطينية المستقبلية، واصفا إياها بأنها يجب أن تكون "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي".

وقال نتنياهو اليوم، أثناء مشاركته في مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية في تل أبيب، إن الحل الأفضل للنزاع يكمن في منح الفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، لكن دون أن يستطيعوا تهديد أمن الدولة العبرية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة أن تحتفظ تل أبيب بالمسؤولية الأمنية عن الوضع في الضفة الغربية، وأشار إلى أن قطاع غزة "أصبح مرتعا للإسلام المتطرف عقب انسحاب إسرائيل منه"، محذرا من تكرار هذا السيناريو في الضفة في حال انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

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