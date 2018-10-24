مسؤولة كردية لـRT: سنحضر جلسة البرلمان العراقي وثقتنا كبيرة بـ عبد المهدي

أكدت القيادية الكردية ريزان الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الأكراد سيحضرون جلسة البرلمان اليوم لـ"ثقتهم" بالمكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، حسبما أفاد مراسلنا.

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وقالت الشيخ لـRT "رشح الاتحاد الوطني الكردستاني، خالد شواني لمنصب وزير العدل وهذا استحقاق انتخابي"، مبينة أنه "لن يتم التصويت على كل أعضاء الحكومة اليوم".

وأضافت "ثقتنا بعبد المهدي كبيرة، ونأمل أن يتخلص من ضغوط بعض الأحزاب السياسية التي مورست وتمارس عليه حاليا".

وكان مكتب رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي، أعلن أمس في رسالة مقتضبة تلقت RT نسخة منها، "أنه سيعرض أسماء أعضاء حكومته رسميا على مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، الساعة السادسة مساء".

المصدر: RT