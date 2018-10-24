محمد بن سلمان ممازحا الحريري: لا تروجوا بأنه مخطوف في السعودية!

مازح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حين ذكر بمؤتمر الاستثمار بالرياض أنه باق في السعودية يومين وطلب عدم إشاعة أنه مخطوف في المملكة.

وقال ولي العهد، في ختام جلسة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية جرت بمشاركة محمد بن سلمان والحريري وكذلك ولي العهد البحريني، الأمير، سلمان بن حمد آل خليفة: "دولة الرئيس السعد جالس يومين في السعودية وأرجو ألا تكون هناك شائعات أنه مخطوف".

ورد رئيس الوزراء اللبناني على ولي العهد السعودي قائلا: "بكامل حريتي".

وشهدت العلاقات اللبنانية السعودية أزمة حادة أثارها إعلان سعد الحريري، في 4 نوفمبر الماضي، أثناء زيارته إلى السعودية، عن استقالته من منصبه، مبررا ذلك بوجود خطر على حياته في لبنان وتدخل إيران في شؤون بلاده من خلال "حزب الله" اللبناني.

وعلى خلاف الرواية السعودية الرسمية التي أكدها الحريري شخصيا بصورة متكررة، ذكرت مصادر مطلعة عدة أن رئيس الوزراء اللبناني احتجز في الرياض بالقوة على يد السلطات السعودية.

واتهم الرئيس اللبناني، ميشال عون، السلطات السعودية باحتجاز الحريري عنوة، متوعدا بالتوجه إلى الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع، فيما صرح رئيس الوزراء اللبناني نفسه، بعد مغادرة المملكة يوم 21 نوفمبر وعودته إلى منصبه لاحقا، بأنه يفضل عدم الإفصاح عن قصة إقامته في السعودية، لافتا إلى أن استقالته أعلنت بهدف إثارة "صدمة إيجابية" في الصفوف السياسية ببلاده.

المصدر: RT