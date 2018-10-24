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العراق.. تحالف القرار لن يصوت لصالح حكومة عادل عبد المهدي

أخبار العالم العربي

العراق.. تحالف القرار لن يصوت لصالح حكومة عادل عبد المهدي
AFP
أسامة النجيفي
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أعلن زعيم تحالف القرار، نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، أسامة النجيفي، أن تحالفه لن يصوت بالثقة لحكومة عادل عبد المهدي، التي من المقرر أن يعلن عنها اليوم.

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وقال النجيفي في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، وتابعتها RT إن "تحالف القرار العراقي لن يصوت بالثقة للحكومة ويعمل على تشكيل معارضة إيجابية داخل البرلمان العراقي".

ومن المقرر أن يعرض المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب العراقي للتصويت عليها.

المصدر: RT

 

 

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