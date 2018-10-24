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الكويت.. النيابة تستدعي مغردا على خلفية تغريدات مسيئة للسعودية

أخبار العالم العربي

الكويت.. النيابة تستدعي مغردا على خلفية تغريدات مسيئة للسعودية
Gettyimages.ru
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استدعت نيابة أمن الدولة الكويتية مغردا كويتيا لإساءاته المتكررة للمملكة السعودية وشعبها، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشره أخبارا كاذبة عنها.

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وأقر المغرد ناصر الدويلة، باستدعاء السلطات الكويتية له على خلفية تغريداته، وأعلن تلقيه بلاغا أمس الثلاثاء، من نيابة أمن الدولة للمثول أمامها للتحقيق معه في هذه القضية.

وحاول الدويلة تضليل متابعيه بشان طلب النيابة له، إلا أنه استدعي على خلفية إساءاته المتعمدة والمتكررة للسعودية وشعبها، حسب تأكيدات كويتية.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية أحالت قبل عام عددا من المغردين الكويتيين إلى النيابة العامة، بسبب "إساءاتهم" لدول مجلس التعاون الخليجي ورموزها، خصوصا السعودية.

المصدر: "عكاظ"

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