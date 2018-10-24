الصدر يرفض التصويت السري على حكومة عبد المهدي وعودة الوجوه القديمة

رفض زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، عودة الوجوه القديمة وإجراء التصويت السري على الكابينة الوزارية، لافتا إلى أن الشعب العراقي يريد إصلاح النظام من خلال حكومة نزيهة.

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وقال الصدر في تغريدة له "كلا للتصويت السري، وكلا لتقاسم المغانم، وكلا للمحاصصة العرقية، وكلا للوجوه القديمة، وكلا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين، وكلا لهجران الشعب".

وتابع الصدر أن الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة أبوية نزيهة بأفراد تكنوقراط مستقلين، يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف ومن دون ضغوطات من الأحزاب والكتل.

وطالب زعيم التيار الصدري قبل ساعات من الإعلان المرتقب عن التشكيلة الحكومية، الكتل السياسية جميعا إلى "رفع أيديهم، لأن الشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة مساء اليوم، فيما ذكر التلفزيون الرسمي، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيعرض حكومته رسميا في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم.

المصدر: "السومرية نيوز"