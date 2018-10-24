تفاصيل جديدة في سيناريو لكاتب تركي: اتصلوا بخاشقجي ليتأكدوا من أنه سيحضر!

صاغ الكاتب التركي عبد القادر سلفي سيناريو متكاملا لعملية "قتل" الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أورد فيه تفاصيل جديدة ومعلومات محددة لم يكشف عن مصدرها.

وقال موقع "ترك برس" إن سلفي كتب في صحيفة "حريت" تفاصيل "مزعومة" عما حدث ساعة مقتل خاشقجي، وروى أن الصحفي السعودي دخل الثلاثاء 2 أكتوبر الساعة 13:14 مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول "ثم اقتيد إلى مكتب القنصل، ودون القيام بأي استجواب يقتله طاقم الاغتيال القادم من السعودية خنقًا"، بواسطة كيس بلاستيكي أو الحبل، وفق هذا السيناريو.

إقرأ المزيد

ويسرد الكاتب أن عملية القتل استغرقت بين 7 - 8 دقائق، وأن مجموعة الاغتيال فشلت في تشغيل ساعته الذكية المتصلة بهاتفه.

ويروي سلفي أن الجثة قطعت في مكتب القنصل إلى 15 قطعة، (علما بأن الجثة لم يعثر عليها حتى الآن، ولا توجد أي تأكيدات عن حالتها أو ما جرى لها).

وبعد أن أخرجت المجموعة جثة خاشقجي من القنصلية، بدأت، وفق الكاتب التركي، عملية إتلاف الأدلة باستخدام مواد كيمياوية، وطلب الخبير السعودي في الطب الشرعي المرافق "عدم السماح بتفتيش القنصلية قبل مرور 10 أيام".

وادعى سلفي في روايته أن القنصلية كانت اتصلت بخاشقجي في اليومين السابقين للاغتيال، وذلك بهدف "تذكيره بالموعد يوم الثلاثاء، وتسأله فيما إذا كان سيأتي".

ويقول من دون أن يكشف من نقل له هذا السر، أن خاشقجي ساوره القلق، ناقلا على لسانه قوله: "بينما يتوجب أن أتصل أنا بالقنصلية هم يتصلون بي!".

ويتساءل الكاتب على هامش هذه القضية المأساوية هل أعدت القنصلية الوثيقة التي طلبها الصحفي السعودي خلال مهلة 4 أيام؟، ويجيب على تساؤله بالقول: "حتى الآن ليس هناك ما يدل على أن هذه الورقة جاهزة".

المصدر: ترك برس